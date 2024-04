Vagões de trem carregados com soja tombam em Catanduva 

Trânsito não foi obstruído e ninguém ficou ferido; causa do acidente será apurada.

Vagões de um trem que estavam carregados com soja tombaram na madrugada desta quarta-feira (3.mar), em Catanduva/SP.

Segundo a empresa que administra a ferrovia, cinco vagões tombaram na área industrial, mas o trânsito não foi obstruído e ninguém ficou ferido.

Pela manhã, equipes foram acionadas para recolher os grãos que ficaram espalhados no local e restabelecer a operação da locomotiva, que deve ocorrer ao longo do dia. A causa do acidente será apurada.

A Rumo Logística lamentou os transtornos e reforçou que tem o compromisso com a segurança da comunidade e operação.

*Com informações do g1