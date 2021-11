Vagas temporárias de fim de ano são oportunidade para recolocação no mercado de trabalho 

Docente do Senac Votuporanga passa dicas de como montar um currículo atrativo.

Aos poucos a economia brasileira vai retomando suas atividades com o avanço da vacinação e as melhoras dos índices envolvendo a Covid-19. E essa retomada tem impacto direto nas ofertas de emprego, principalmente naquelas oportunidades que surgem no final do ano.

Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, neste ano, nos meses de outubro, novembro e dezembro, por conta das festas de Natal e Ano Novo, há um número maior de vagas temporárias abertas para atender à demanda crescente. Cerca de 565 mil vagas temporárias devem ser abertas até o fim de 2021, o que representa quase 100 mil oportunidades a mais do que no mesmo período do ano passado.

Diante dessas novas oportunidades, investir em um currículo atrativo, que evidencie as competências e habilidades técnicas, é o caminho para a busca pela recolocação no mercado de trabalho.

“Quando o candidato busca uma oportunidade no mercado de trabalho, o ideal é que busque, dentre as vagas oferecidas, a que corresponda ao seu perfil ou experiência profissional. Essa escolha potencializa a oportunidade, aumentando a chance de o currículo ser selecionado para a vaga”, afirma Mirela Carla Bosquesi, docente na área de gestão e negócios do Senac Votuporanga.

Nas entrevistas, o processo de comunicação é importantíssimo, ressalta a docente. “É interessante que o candidato apresente uma escuta ativa, ou seja, escutar atentamente o interlocutor e não somente isso, mas ficar com todos os sentidos em alerta. Quando compreende-se o que está sendo perguntado, otimiza-se as chances de resposta assertiva e diminui as respostas prolixas.”

Para ajudar no processo, a docente preparou três dicas para montar um currículo atrativo:

Defina o objetivo do currículo, ou seja, direcione o objetivo de acordo com a vaga que o candidato busca na empresa; Caso tenha experiência profissional, traga as informações dos três últimos empregos, tais como nome da empresa, período (tempo) que trabalhou, cargo e atividades que desenvolvia na atuação profissional; Apresente sua formação. Escolaridade e cursos de qualificação profissional que realizou. Atente-se em selecionar os cursos extra curriculares que são mais recentes e que tenham alguma conexão com a vaga de emprego que é buscada.

“O mercado de trabalho tem se apresentado cada vez mais competitivo, e o cenário econômico do país tem gerado um impacto ainda maior, aumentando o desemprego. O profissional que deseja manter-se ou recolocar-se no mundo corporativo precisa investir na sua qualificação profissional para garantir a empregabilidade e desempenho no setor que atua”, ressalta Mirela.

Qualificação

O Senac Votuporanga oferece um amplo portfólio de cursos nas mais diversas áreas. A instituição também está com a campanha de cursos técnicos por R$ 99 mensais, desenvolvida para reforçar que aprendizado técnico pode ser o caminho ideal para quem busca uma oportunidade de traçar novas rotas na carreira, especializar-se em uma área de interesse ou até mesmo conseguir uma recolocação profissional.

