Vacinação: Super-heróis, Transformers e Barbie percorrerão as Unidades de Saúde neste sábado 

Personagens descerão a Rua Amazonas, logo pela manhã, alertando sobre a importância de manter o Cartão de Vacina em dia.

Neste sábado (7.out), as unidades de saúde de Votuporanga receberão visitantes ilustres durante a Campanha de Multivacinação. Super-heróis, Transformers e a Barbie descerão a Rua Amazonas, logo pela manhã, alertando sobre a importância de manter o Cartão de Vacina em dia, e, em seguida, percorrerão as unidades para levar alegria às crianças que estiverem se vacinando.

As doses da Campanha de Multivacinação já estão disponíveis em todas as unidades de saúde desde segunda-feira. O horário de atendimento de segunda a sexta é das 7h às 19h e, neste sábado, será das 8h às 16h. O objetivo é atender crianças de 0 a adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) que estão em atraso com o esquema vacinal ou com idade oportuna para receber alguma vacina.

Os pais ou responsáveis devem levar o Cartão de Vacina das crianças para atualização de vacinas, como sarampo, caxumba, rubéola, meningites, hepatite, coqueluche, difteria, tétano, entre outras doenças. As crianças matriculadas em escolas municipais também estão levando para a casa um desenho para ilustrar como forma de aviso aos pais ou responsáveis sobre a campanha.