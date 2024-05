Vacinação: Secretaria da Saúde segue com campanha contra a gripe 

A dose é trivalente, portanto, protege contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga segue com a campanha de vacinação contra a gripe até o final deste mês. O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde para todo o público com idade acima de seis meses.

Equipes de enfermeiros da pasta realizaram na última sexta (10.mai) e sábado (11), ações especiais de vacinação no Posto Vilar e na Concha Acústica, respectivamente. Ao todo, foram aplicadas mais de 250 doses da vacina.

A vacina é trivalente, portanto, protege contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B. Vale ressaltar que a imunização é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a doença e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento dos casos, as internações e o número de óbitos, além de diminuir também a sobrecarga sobre os serviços de saúde.

“Estar imunizado é crucial para protegermos a nós mesmos e os outros. Estamos num período em que as doenças virais se propagam com muita facilidade, entre elas, a gripe. Temos a vacina disponível na rede pública de saúde ofertada gratuitamente para toda a população a partir dos seis meses, por isso, reforço a importância de que todos procurem unidade de saúde mais próxima de sua casa,” comenta a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Para receber a dose da vacina é importante que os interessados apresentem a carteira de vacinação ou CPF. Para mais informações o telefone para contato é o (17)3405-9787.