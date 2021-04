Vacinação em idosos de 67 anos começa nesta terça-feira

Vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e também pelo sistema drive-thru nos bairros Paineiras e Pró-Povo.

Votuporanga começa a vacinar os idosos de 67 anos nesta terça-feira (13). As doses de vacina destinadas a esse público chegaram para a Secretaria Municipal da Saúde nesta segunda, possibilitando a ampliação da campanha.

As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e também pelo sistema drive-thru na Unidade de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin” (Paineiras) e Consultório Municipal “Martiniano Salgado” (Pró-Povo). Para receber a vacina, as pessoas devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, cartão SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de endereço.

Até o último boletim registrado no sábado (10), 21.267 doses já haviam sido aplicadas em Votuporanga, sendo 15.077 primeiras doses e 6.190 segundas doses, o que representa 15,81% da população imunizada com a primeira dose. O índice nacional é 11%, enquanto o estadual é 11,74%, conforme dados do consórcio de veículos de imprensa.