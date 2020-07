Vacinação contra Gripe é prorrogada até 31 de agosto

A Secretaria Municipal da Saúde informa que a Campanha de Vacinação contra a Gripe na cidade foi prorrogada até o dia 31 de agosto a toda população.

De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha estava prevista para terminar no dia 24 de julho, porém alguns grupos prioritários não atingiram a meta recomendada pelo Governo do Estado e ainda possui doses da vacina disponíveis, dessa forma, a campanha foi estendida. Além dos grupos prioritários contemplados inicialmente pela ação, qualquer pessoa pode procurar uma das Unidades de Saúde do Município para receber a dose.

A vacina disponibilizada pelo Governo Federal para a Campanha, protege contra os três subtipos do vírus da gripe Influenza A: H1N1 e H3N2 e influenza B. A vacina contra influenza é segura e uma das medidas mais eficazes de prevenção a complicações e casos graves de gripe.

As Unidades de Saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e algumas delas também no horário estendido e do trabalhador, com a ampliação do horário de atendimento.

Prévia da Campanha de Vacinação Contra a Gripe

Os idosos e profissionais da saúde são os únicos grupos prioritários da Campanha que atingiram a meta da vacinação estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Até agora foram imunizados 15.121 idosos (119,35%) e 5.346 profissionais da saúde (101,83%).

Do outro lado da meta estão as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, com um total de 3.099 vacinados (59,12%); 507 gestantes (65,93%); 102 puérperas (80,95%); e os adultos de 55 a 59 anos contabilizam 2.188 (46,41%). Portanto, a vacinação desses grupos continuará sendo priorizada.