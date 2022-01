Vacinação contra a Covid-19 é retomada em Votuporanga 

De acordo com a Secretaria da Saúde, o aumento da procura pela vacinação nos últimos dias causou o esgotamento do estoque na terça-feira (11). Prefeitura incentiva munícipes a completarem esquema vacinal.

O recrudescimento da pandemia da Covid-19 e o aumento nos últimos dias por doses do imunizante causou o desabastecimento do estoque e a suspensão da vacinação nesta terça-feira (11), em Votuporanga/SP; contudo, com a chegada de mais doses, a campanha foi retomada nesta quarta-feira (12).

De acordo com a Prefeitura, excepcionalmente, serviço será oferecido das 13h às 15h no posto da Capela Santo Expedito, além do plantão até às 20h no Assary.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga lembra aos munícipes que além de completar o esquema vacinal é importante continuar nos cuidados de sempre: usar máscara, higienizar as mãos com álcool em gel, evitar aglomerações e manter o distanciamento social.