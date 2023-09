Vacinação: cinco unidades de saúde estarão abertas neste sábado 

Atendimento será das 8h às 16h com doses dos imunizantes contra a Influenza, Covid e as demais vacinas do calendário de rotina.

Neste sábado (16.set), cinco unidades de saúde estarão abertas, das 8h às 16h, para atualização da caderneta de vacina voltada para todos os públicos. Além das vacinas do calendário de rotina também estarão disponíveis imunizantes contra Influenza e Covid, para todas as idades.

As doses estarão disponíveis nos seguintes Consultórios Municipais: “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros” (Vila América); “Dr. Jamilo Elias Zeitune” (Vila Paes); “Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto” (Jardim Marin); “Dr. Ruy Pedroso” (Palmeiras); e “Josephina Pirotello Pesciotto” – Dona Nina (Pozzobon).

A vacina contra o vírus da Influenza, por exemplo, é trivalente, portanto, protege contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B. A campanha segue na reta final e em busca de atingir os 95% de cobertura vacinal proposto pelo Ministério da Saúde.