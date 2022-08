VACINA CONTRA PÓLIO EM HORÁRIO NOTURNO – dias 24 e 25/08 das 19h às 22h

A poliomielite é uma doença causada pelo poliovírus que vive no intestino. Também chamada de paralisia infantil, pois ocorre com maior frequência em crianças menores de quatro anos, a doença pode acometer em adultos. O período de incubação varia de 2 a 30 dias sendo, em geral, de 7 a 12 dias.

Em geral, a paralisia se manifesta nos membros inferiores de forma assimétrica, ou seja, ocorre apenas em um dos membros. As principais características são a perda da força muscular e dos reflexos, com manutenção da sensibilidade no membro atingido.

A secretaria da Saúde de Votuporanga, em parceria com o Rotary Club Votuporanga, Casa da Amizade e o Novo Cine Votuporanga estarão promovendo a campanha: “Vacina Pólio em Horário Noturno”.

Seguem as informações:

“VACINA PÓLIO EM HORÁRIO NOTURNO!”

Quarta, quinta e sexta 24 a 26 de agosto das 19h às 22h na Galeria do Cinema!

Grátis pipoca e Coca-Cola para pais e crianças!

Não deixe a paralisia infantil voltar! Vacine e proteja suas crianças de 1 a 4 anos! Apenas 2 gotinhas.

Horário de 8h às 17h – vacinação em todas as unidades de saúde.

A vacinação é um ato de amor!