Um veículo ficou parcialmente destruído depois de atingir uma vaca que estava solta em uma das vias da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). O fato aconteceu no início da noite deste domingo, dia 13, no sentido Meridiano a Fernandópolis. O animal também foi recolhido pelo dono que deve arcar com as despesas ocorridas no carro.