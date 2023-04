UTIs do IMC e Austa Hospital estão entre as mais eficientes do Brasil

Certificações são da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e Epimed que avaliaram 707 hospitais e instituições de saúde do país.

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de duas instituições de saúde referência para a população da região estão entre as mais eficientes do Brasil e atendem aos mais altos padrões de assistência e qualidade, segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). AS UTIs do Instituto de Moléstias Cardiovasculares – IMC e do Austa Hospital, localizadas em Rio Preto e integrantes da holding de serviços de saúde Hospital Care, receberam certificações que sinalizam este nível de qualidade para os moradores da região.

“Ao conceder as certificações, a AMIB e a Epimed sinalizam para a nossa comunidade que nossas UTIs dispõem de profissionais intensivistas capacitados e alta tecnologia em equipamentos e infraestrutura para que possamos oferecer o melhor cuidado aos pacientes”, afirma Rafael Chanes, diretor presidente do hub que reúne o Austa Hospital, IMC e demais empresas da Hospital Care.

A Unidade de Terapia Intensiva Geral do Austa Hospital recebeu a certificação “UTI Eficiente”, que atesta que obteve bons resultados clínicos com alocação mais eficiente dos recursos no cuidado dos pacientes críticos.

Entre todas as unidades avaliadas, apenas um seleto grupo de 22 UTIs no Brasil recebeu a certificação “UTI Top Performer”, dentre estas, a UTI do IMC, que apresentou os melhores resultados clínicos.

Para conceder as certificações, a AMIB e a Epimed avaliaram 707 hospitais e instituições de saúde do Brasil, representando o maior registro epidemiológico de UTIs de todo o mundo, segundo a Associação.

“Estas certificações têm por objetivo orientar políticas de saúde e estratégias para melhorar o cuidado dos pacientes críticos no país e a eficiência das UTIs”, afirma Marcelo de Oliveira Maia, diretor presidente da AMIB. “UTIs com estas características contribuem de forma diferenciada para garantir a sustentabilidade e a qualidade do cuidado dos pacientes de alta gravidade e complexidade”, completa Carlos Reis, CEO da Epimed Solutions, empresa especializada em soluções para gestão de informações clínicas e epidemiológicas que melhoram a eficiência do atendimento hospitalar e a segurança do paciente.

O sistema da Epimed está presente em mais de 750 UTIs de 400 hospitais brasileiros, que totalizam 11.000 leitos, nos quais mais de 1 milhão de pacientes estiveram internados no ano. “Possuímos a maior base de dados clínicos e epidemiológicos da América Latina para que possamos elaborar a nossa matriz de eficiência”, afirma Carlos Reis.