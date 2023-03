Usuários relatam instabilidade no WhatsApp Web

Problemas começaram no início da noite desta quarta-feira (22); não há registro de falhas para a versão mobile.

O sistema do WhatsApp Web apresenta instabilidades no funcionamento nesta quarta-feira (22.mar). Até o momento, não há registro de falhas na versão do aplicativo para celulares.

O problema começou no início da noite. Segundo o site Downdetector, houve um pico de reportes sobre as instabilidades por volta das 19h30.

É possível abrir o site do WhatsApp Web. Entretanto, as mensagens enviadas por lá não estão sendo entregues. Pela versão para computadores, também não está sendo possível acessar as mensagens recebidas.

A imprensa procurou a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, mas ainda não obteve retorno.