Uso excessivo de fones de ouvido pode causar riscos à saúde auditiva

Segundo a OMS, 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo viverão com algum grau de perda auditiva até 2050.

Nos dias atuais, os fones de ouvido tornaram-se companheiros de várias pessoas. No entanto, o que muitos podem não perceber é que o uso excessivo desses dispositivos pode ter impactos significativos na saúde auditiva.

A fonoaudióloga Vanessa Gardini comenta que o hábito de ouvir música ou qualquer tipo de ruído em um volume muito alto pode provocar lesões nas células responsáveis por captar sons. Vale lembrar que, a perda auditiva devido a sons altos é permanente, mas evitável.

Nos ouvidos, há um músculo que se contrai quando há um barulho muito forte para proteger as estruturas da orelha interna. Uma das lesões que podem acontecer no aparelho auditivo é quando essa estrutura muscular fica fatigada por ser atingida por som muito alto em um período longo tempo.

Vanessa destaca que a capacidade auditiva é um dos cinco sentidos mais importantes para todo o desenvolvimento humano. “É por meio da audição que as pessoas são capazes de entender o mundo a sua volta e se comunicar com as pessoas. Uma boa audição também ajuda no desenvolvimento das funções cognitivas, como a memória, o raciocínio e a percepção, além de possibilitar o convívio entre as pessoas e a socialização”, diz.