Usina de asfalto deve ser ativada em até 30 dias, diz Jura 

Vereador explicou que a estrutura deve produzir a quantidade necessária de asfalto para melhorar as condições das vias de Votuporanga.

Um período de 30 a 45 dias. Esse é o prazo que o vereador Jura (PSB) avalia para que se inicie as atividades da “usina de asfalto” em Votuporanga/SP. Informação foi dada pelo parlamentar durante a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal, na última segunda-feira (29.ago).

Ao usar a palavra, Jura explicou que naquele dia havia sido realizada a licitação e em poucos dias o equipamento, adquirido por meio de emenda parlamentar, deve entrar em ação, facilitando o trabalho das equipes da Secretaria da Obras de melhorar as condições das vias de Votuporanga.

Segundo Jura, a usina deverá produzir a quantidade necessária de asfalto para realizar o tapa-buraco de forma planejada e setorizada, sem atropelo, “onde uma equipe vai à frente fazendo o preparo dos buracos e outra com equipamento adequado vai na sequência realizando o trabalho dentro da especificação técnica ideal, não tendo com isso a necessidade de correria, e evitaria com isso a perda da massa asfáltica, e consequente prejuízo para os cofres públicos”.

O vereador aproveitou para elogiar o trabalho da equipe da secretaria, “que não mede esforços para realizar os reparos e recapes em todas as regiões de Votuporanga.”