Usina de Água Vermelha programa abertura das comportas

Nesta semana, o reservatório da Usina de Água Vermelha atingiu o nível mais baixo desde 2010, de acordo com informações do ONS (Operador Nacional do Sistema).

Mesmo com o nível baixo do reservatório a empresa AES Tietê, que opera a usina, distribuiu comunicado para alertar os moradores ribeirinhos que entre os dias 16 e 20 de novembro realizará o teste de abertura e fechamento de comporta da Usina Hidrelétrica Água Vermelha no período entre8h às 17h.

“A abertura da comporta será feita de maneira gradual para que a vazão da água seja liberada dentro do fluxo adequado à operação da usina, com total segurança aos moradores da região e respeitando todas as normas do setor elétrico. A costumeira iniciativa além de buscar garantir a segurança da população, também viabiliza o bom funcionamento de todos os equipamentos durante o período de chuvas”, diz a empresa em nota.

A AES Tietê também alerta que todas as pessoas devem se manter distantes das margens do rio no período de testes para que não haja nenhum contratempo.