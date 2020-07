Usina de Água Vermelha está operando com apenas 37% de sua capacidade

O volume é o menor dos últimos seis anos para essa época.

Da Redação –

Os reservatórios das usinas hidrelétricas de Marimbondo e Água Vermelha, que ficam no noroeste paulista, estão atualmente entre os cinco com os níveis mais baixos do país, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O volume também é o menor dos últimos seis anos para essa época.

O Brasil tem 40 reservatórios e cinco deles ficam na região noroeste paulista. Contudo, dois deles estão com o nível de água bem abaixo do histórico, sendo o reservatório da usina de Marimbondo, em Icém (SP), que está atualmente com 35% da capacidade. No mesmo período do ano passado, o nível estava com quase 90%.

Já o segundo é o reservatório de Água Vermelha, em Ouroeste (SP), o nível da água atualmente é de 37% da capacidade e, em julho do ano passado, o nível estava em 58%.

Mas os outros três reservatórios da região estão com níveis de água maiores do que no mesmo período do ano passado.

Na usina de Três Irmãos, em Pereira Barreto, o nível é de 67%, número 6% maior do que no mesmo período do ano passado.

Na usina de Ilha Solteira está neste mês com 68% do nível, sendo que no ano passado era de 58%.

A usina de Jupiá, que fica em Castilho (SP), está com 66% do nível de água, enquanto em julho do ano passado era de 60%.

O professor da Unesp de Ilha Solteira afirma que a diferença tão grande no nível dos reservatórios em locais próximos assim tem relação com as chuvas.

“Se vou pensar na usina de Três Irmãos, no Rio Tietê, com chuvas na cabeceira, em São Paulo, as chuvas ocorreram no Estado essa água demanda de outros locais. Mas na verdade são regimes diferentes de chuvas, apesar de estarem próximos. Regimes de chuva e de vazão de água que entra no reservatório são diferentes”, afirma.