Urologista do Austa Hospital realiza cirurgia a laser mais moderna do mundo para adenoma da próstata

Procedimento realizado pelo Dr. Marcelo Cartapatti, no hospital de São José do Rio Preto, possui inúmeras vantagens ao paciente.

Mais um exemplo dos avanços da tecnologia na medicina em benefício dos pacientes. O urologista Marcelo Cartapatti e equipe do Austa Hospital, de Rio Preto, realizaram, na última sexta-feira, cirurgia com utilização de laser de última geração para tratamento de próstata aumentada em homem de 76 anos, morador de Bady Bassitt. Nesta segunda-feira, apenas três dias após o ato cirúrgico, o paciente teve alta hospitalar, uma das vantagens deste procedimento chamado enucleação de próstata com Thulium laser, considerado o mais moderno do mundo para esta finalidade.

O procedimento foi realizado também pelo urologista Felipe Pugliese, do Hospital Brigadeiro, de São Paulo. Atualmente, esta cirurgia a laser é a mais recomendada para solucionar a hiperplasia benigna de próstata, como é chamado o aumento desta estrutura interna do aparelho reprodutor dos homens.

Dr. Marcelo explica que a cirurgia é realizada através da uretra, ou seja, sem cortes, permitindo que seja minimamente invasiva e rápida. “Até pouco tempo atrás, este procedimento era feito por cortes no abdome. Esta nova técnica é realizada pela uretra, utilizando o laser Thulium, e tende a ser mais resolutiva e duradoura, ou seja, o paciente, à medida que a idade avança, dificilmente sofrerá novamente com crescimento futuro da próstata”, explica o urologista do Austa Hospital.

Outra vantagem é que a cirurgia a laser consegue remover maior quantidade de tecido da próstata do que a técnica convencional via uretral (ressecção endoscópica de próstata), conhecida popularmente como “raspagem”.

Outro benefício importante aos pacientes é a recuperação mais rápida para retorno a suas atividades. Enquanto a cirurgia convencional demanda cerca de 15 dias, o paciente operado a laser está apto em três ou quatro dias.

A hiperplasia prostática benigna (HPB) ou aumento benigno da próstata é uma das doenças mais frequentes em homens acima dos 40 anos, sendo mais prevalente a partir dos 50 anos. A maioria dos homens com essa condição necessita de tratamento devido à compressão exercida pelo adenoma em torno da uretra, dificultando a passagem da urina, causando incômodo e dor ao paciente.

Os sintomas mais comuns da HPB são o aumento da frequência urinária, episódios de urgência para urinar, a necessidade de levantar-se à noite para urinar, o enfraquecimento do jato urinário e a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, que atrapalham a rotina e a qualidade de sono do paciente.

A cirurgia de enucleação prostática a laser resulta na remoção da parte da próstata que comprime a uretra, promovendo uma melhora importante na qualidade de vida do paciente.