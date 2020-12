URGENTE – Estado de São Paulo vai regredir para Fase Amarela

PLANO SP – A decisão foi tomada pelo governador João Doria por conta do crescimento do número de pessoas que contraíram o novo coronavírus.

A decisão deverá ser anunciada em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (30) foi confirmada à reportagem por fontes ligadas à saúde hoje de manhã.

Antes da decisão de regredir para a fase amarela, seis das 17 regiões do estado estão na fase verde do Plano SP. As medidas restritivas vão focar em bares, restaurantes e cinemas.

O centro de contingência para a Covid-19 chegou a cogitar em regredir apenas as regiões mais críticas, mas o entendimento mudou.