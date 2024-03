De virada, MAC ganha do Votuporanguense por 2 a 1

Depois de ficar cinco jogos sem vencer (três empates e duas derrotas), o Marília voltou a vencer no Campeonato Paulista da Série A3

Depois de ficar cinco jogos sem vencer (três empates e duas derrotas), o Marília voltou a vencer no Campeonato Paulista da Série A3. Na noite deste sábado (dia 30), no estádio Bento de Abreu, o MAC ganhou do Votuporanguense de virada pelo placar de 2 a 1, no primeiro jogo das quartas de final e acabou com uma série de 14 partidas de invencibilidade do adversário. Todos os gols aconteceram no segundo tempo.

O CAV marcou com o volante Kayky e o MAC virou com gols de Anderson Brito e Luizão. O jogo da volta será no dia 6 de abril (sábado), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O Marília atuará pelo empate para avançar às semifinais. Se perder por um gol de diferença a definição da vaga irá para os pênaltis.

MAC VIRA PRA CIMA DO CAV

O Marília finalizou o dobro do adversário no primeiro tempo (8 a 4), mas nenhum na direção do gol. Já o Votuporaguense arrematou todos na meta maqueana e em três delas o goleiro Filipe Garça fez milagre. Aos 16 minutos, no chute de Wendel Junior de falta, a bola desviou na marcação e o camisa 1 defendeu com a ponta do pé. Aos 40, depois de rebote na pequena área, Kayky chutou livre e Filipe Garça novamente.

Na última grande oportunidade do visitante. Após cobrança de escanteio, Amorim cabeceou forte no alto e o goleiro espalmou para fora. A melhor chance maqueana também foi em um escanteio, que Raphael Macena testou livre na pequena área, mas mandou para fora.

Logo no começo do segundo tempo o Votuporanguense abriu o placar. Aos 12 minutos, contra-ataque pela direita, o atacante Gabriel Barcos lançou em profundidade pelo meio para o volante Kayky só desviar e tirar do goleiro Filipe Garça (1 a 0). O Marília empatou aos 24 minutos. O estreante Zé Andrade arrancou pela esquerda, trouxe pelo meio e tocou para Anderson Brito.

O volante saiu do marcador e bateu forte no alto para empatar (1 a 1). Não demorou muito para a virada maqueana. Mateus Muller cobrou falta da esquerda na segunda trave para o zagueiro Luizão subir mais que a marcação e testar de cabeça para o gol (2 a 1). (FI)