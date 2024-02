Câmara de Vereadores decreta luto oficial por três dias pelo falecimento de Arquimedes Neves

Cerimonia que oficializou o Decreto aconteceu na tarde deste sábado no Velório municipal.

No Oficio, lido durante o Velório, consta: “A Câmara Municipal de Votuporanga, por meio do presidente Daniel David, Mesa Diretora, vereadores e quadro de servidores, lamenta profundamente a notícia neste sábado (17/02) do falecimento do ex-vereador e ex-presidente desta Casa Legislativa, o senhor Arquimedes “Nei” Neves, aos 80 anos de idade. Transmitimos aos familiares e aos amigos os nossos sentimentos de pesar e de consternação pela perda”, destaca Daniel David que assinou o decreto N°1/2024 de Luto Oficial, que determina bandeiras a meio mastro, por três dias em respeito à memória dessa personalidade histórica do nosso Poder Legislativo que deixa um legado de seriedade e de trabalho ao serviço público. O sepultamento de Nei Neves será neste sábado, às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

*Nei Neves*

Nascido em 23/02/1943, na cidade de Olímpia/SP, residia em Votuporanga desde agosto/1946, portanto, votuporanguense de coração, corpo e alma. Graduado em Ciências Econômicas (1975), em Administração de Empresas (1982) e em Ciências Jurídicas e Sociais (2.003). Foi vereador no período de 1989 a 2000, sendo que em 1994, foi presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Estava aposentado da CESP (Companhia Enérgica de São Paulo S/A), onde trabalhou entre 06/08/1.961 a 19/03/1.992. Era articulista do jornal Diário de Votuporanga, onde ocupava um espaço na segunda página, com aparições todos os sábados, desde meados de 2005. Em 2016 completou a edição de número 500 de artigos publicados. Recebendo, inclusive, da Câmara de Vereadores local, uma comenda intitulada como Voto de Congratulação, pelos 500 artigos publicados, em 16/05/2016. Exerceu a função de Advogado.