UPA monta Contêineres e tendas para atendimento de pacientes com sintomas gripais

Para oferecer proteção e acolhimento adequado ao público atendido pela UPA 24 horas “Dr. Diorandi Figueira da Costa”, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga iniciou a estruturação de uma área externa para atender pacientes com sintomas gripais que chegam até a Unidade. Contêineres e tendas começaram a ser instalados na tarde desta sexta-feira (24/7) e a previsão de início de funcionamento deste novo espaço de atendimento é para o dia 1º de agosto.

“Faremos uma alteração no fluxo de atendimento da UPA para aperfeiçoar o atendimento aos pacientes que estão com sintomas gripais e, também, aqueles que buscam o serviço por outros motivos”, explicou a Secretária da Saúde, Márcia Reina.

A UPA 24h de Votuporanga está localizada na Rua João Rodrigues Agostinho, nº 2.701, no bairro Parque Saúde. A estrutura que fará a ampliação do atendimento está sendo instalada no estacionamento, anexo à Unidade.