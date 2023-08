Univida: alunos de Medicina da Unifev retornam de missão humanitária em Mato Grosso do Sul

Reserva indígena localizada no município de Dourados foi atendida pelo grupo durante uma semana com atividades de apoio à comunidade e ações em saúde.

Após vivenciarem um período de sete dias na 12ª missão humanitária Univida (Associação Humanitária Universitários em Defesa da Vida), em julho deste ano, os 10 alunos do curso de Medicina da Unifev retornaram do município de Dourados/MS. O objetivo dessa experiência buscou promover a qualidade de vida dos povos originários na reserva indígena local com ações em saúde.