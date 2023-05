Univesp realiza Vestibular 2023 neste domingo 

A prova começa às 13h, na Escola Uzenir Coelho Zeitune, na Vila Guerche; Vestibulandos devem verificar a sala de avaliação no site e levar caneta esferográfica preta, lápis, borracha e apresentar documento com foto.

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Votuporanga, unidade vinculada à Prefeitura, realiza o Vestibular 2023 neste domingo (28.mai). As provas objetivas e redação deverão ser aplicadas a partir das 13h, na Escola Estadual Uzenir Coelho Zeitune, na Rua Pará, 2897 – Vila Guerche. O início dos cursos está previsto para o dia 24 de julho.

Processo de inscrições, encerrado no último dia 30 de março, visa o preenchimento de 105 vagas para cursos gratuitos de graduação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo – Univesp.

Cursos

Eixo de licenciatura (35 vagas): Licenciatura em Letras (4 anos), Licenciatura em Pedagogia (4 anos) e Licenciatura em Matemática (4 anos);

Eixo de computação (35 vagas): Bacharel em Tecnologia da Informação (3 anos, Bacharel em Ciência de Dados (4 anos) e Engenharia de Computação (5 anos);

Eixo de negócios e produção (35 vagas): Tecnólogo em Processos Gerenciais (3 anos), Bacharel em Administração (4 anos) e Engenharia de Produção (5 anos).

É fundamental que os vestibulandos confiram a sala de aplicação da prova no site: www.vunesp.com.br na Área do Candidato; além de levar caneta esferográfica de tinta preta, lápis preto, borracha e apresentar documento original impresso com foto e em bom estado. Orienta-se ainda chegar ao local com 30 minutos de antecedência.

Polo UAB

A Prefeitura de Votuporanga mantém o Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), onde, atualmente 357 alunos frequentam cursos na modalidade à distância de Ensino Superior oferecidos por universidades públicas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação) como, por exemplo, Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), UFU (Universidade Federal de Uberlândia), Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), IFSP (Instituto Federal de São Paulo), entre outras.

O Polo da UAB Votuporanga fica localizado na Rua Pernambuco, 1736, no bairro Vila Muniz. O telefone para mais informações é o (17) 3422-8839.