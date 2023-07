Univesp: aprovados no vestibular são convocados para matrícula 

Resultado do vestibular foi divulgado na segunda-feira; matrícula deve ser realizada online, conforme as orientações do edital, até às 18h do dia 10 de julho.

De acordo com a Univesp, os candidatos devem se atentar para a digitalização nítida da documentação necessária para a matrícula: carteira de identidade (RG), cadastro de pessoa física (CPF), certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, histórico escolar do ensino médio, título de eleitor ou certidão de quitação eleitoral, para brasileiros maiores de 18 (dezoito) anos, certidão de nascimento ou casamento, documento do responsável legal – quando menor de idade – ou do procurador quando for outra pessoa a realizar o processo que não o candidato maior de idade; e certificado que comprove estar em dia com o serviço militar, para brasileiros do sexo masculino, do dia 1º de janeiro do ano em que o candidato completar 18 anos de idade até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos.

Os candidatos aprovados devem fazer a inscrição por meio do link: https://sei.univesp.br/ processoSeletivo/#/