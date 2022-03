Universitário morre atropelado em rodovia de Rio Preto 

Jovem de 18 anos cursava o primeiro ano de ciência da computação e tinha acabado de sair de uma faculdade particular quando foi atropelado ao tentar atravessar a pista da Rodovia Assis Chateaubriand.

Um jovem de 18 anos morreu atropelado na Rodovia Assis Chateaubriand, em São José do Rio Preto/SP, na noite de terça-feira (15.mar).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida por um carro após tentar atravessar a rodovia para entrar em um ônibus.

Lucas Nascimento Tarifa cursava o primeiro ano de ciência da computação e tinha acabado de sair de uma faculdade particular quando o acidente aconteceu. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do atropelamento.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o trânsito precisou ser parcialmente interditado, mas já voltou a fluir normalmente.

O motorista do carro envolvido no acidente disse à polícia que não conseguiu frear a tempo. Ele foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tangará.

O corpo do jovem foi levado para o IML (Instituto Médico Legal). Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre velório e enterro.

*Informações/g1