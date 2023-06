Universitária morre vítima de infarto em Fernandópolis

Maria Fernanda Roldan completaria 21 anos no próximo dia 8 de julho; ela estudava medicina em Araçatuba.

Uma estudante de medicina morreu na manhã desta quinta-feira (29.jun), vítima de um infarto, em Fernandópolis/SP. Maria Fernanda Roldan completaria 21 anos no próximo dia 8 de julho e estudava em Araçatuba/SP.

De acordo com o apurado, Maria Fernanda tomava café na casa dos pais, no momento em que tudo aconteceu. Ela era filha única do conhecido empresário “Carioca”, proprietário da Gráfica Rondon de Fernandópolis.

A morte de Maria Fernanda foi muito lamentada nas redes sociais por amigos e familiares.

Seu sepultamento ocorreu às 17h30, nesta quinta-feira, no Cemitério Municipal de Fernandópolis.