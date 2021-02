Universitária morre em acidente de moto conduzida por adolescente na região

Acidente foi na vicinal Italo Biani, entre Santa Albertina/SP e Santa Rita D’Oeste/SP. Adolescente de 16 anos foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

Uma estudante de odontologia de 19 anos morreu após se envolver em um acidente de moto na vicinal Italo Biani, entre Santa Albertina/SP e Santa Rita D’Oeste/SP. O condutor do veículo, um adolescente de 16 anos, sofreu ferimentos graves e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base, em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com a Polícia Militar, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado na noite de sábado (20) para socorrer vítimas de acidente envolvendo moto. No local, foi constatando o óbito da jovem Keysan Vello Aranha, que estava na garupa do veículo.

O adolescente que estava conduzindo a moto foi socorrido e encaminhado a um hospital de Santa Albertina.

Em seguida, ele precisou ser transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo informou a assessoria da unidade.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou exames no local do acidente. As causas ainda permanecem desconhecidas, mas serão investigadas pela Polícia Civil de Santa Rita D’Oeste.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e, em seguida, liberado para família realizar o enterro em um município da região.

*Com informações do g1