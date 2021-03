UNIPEC faz bate-papo com Farmácia da Unifev 

Durante o encontro virtual, foram discutidos sobre o campo de trabalho, as funções de um farmacêutico no centro de pesquisa e muito mais.

Informação sobre equipe multidisciplinar e o dia-a-dia na Unidade de Pesquisa Clínica (UNIPEC) da Santa Casa de Votuporanga. Esse foi objetivo de um bate-papo promovido pela Unidade com os alunos do primeiro semestre de Farmácia da Unifev.

Durante o encontro virtual, foram discutidos sobre o campo de trabalho, as funções de um farmacêutico no centro de pesquisa e muito mais. “Contamos sobre nossa formação, experiência profissional, a estrutura da UNIPEC, as fases dos protocolos, além da seleção e inclusão de participantes em estudos”, explicou a enfermeira responsável e coordenadora, Mariane de Oliveira Faria.

A farmacêutica responsável da Unidade, Elen Bucalon, ressaltou a parceria com a Unifev. “Nossa parceria é de longa data, no desenvolvimento de pesquisa, campo para estágio e esta ação veio só reforçar esta atuação conjunta e tão produtiva”, complementou.

Sobre UNIPEC

A equipe da Unidade é composta por: duas enfermeiras, duas farmacêuticas, uma acadêmica de Farmácia, um biomédico e oito médicos de várias especialidades como Cardiologista, Hemodinamicista, Cirurgião vascular, Endocrinologista, Pediatra e Ginecologista.

O setor realiza pesquisas para verificar a eficácia de novos tratamentos ou medicamentos em voluntários. A participação de pacientes é fundamental para a descoberta de novas formas de tratar doenças. Atualmente, são 27 estudos em diversas áreas.