UNIFEV trará executiva de multinacional para evento on-line

Bate-papo com Melissa Casagrande, da Bloomin’ Brands International, empresa responsável por marcas como Outback e Abbraccio, será no dia 06 de agosto, com transmissão pelo YouTube.

Na próxima quinta-feira (dia 06), os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda da UNIFEV trarão para um evento on-line Melissa Casagrande, diretora de Excelência Operacional e Experiência com o Cliente da Bloomin’ Brands International, que detém, entre outras marcas, a Outback Steakhouse e a Abbraccio Restaurante.

O bate-papo será realizado a partir das 19h30 pelo canal do YouTube da Instituição (Unifev Votuporanga), com intermediação da docente do Centro Universitário Profa. Esp. Manoela Sanchez. O tema abordado será Experiência com o cliente e gestão de equipes.

Melissa é graduada em Turismo pela Universidade Anhembi Morumbi e possui MBA em Gestão Empresarial, Análise Econômica e Desenvolvimento de Projetos pela Universidade de São Paulo (USP). A profissional passou por grandes corporações, como Walt Disney World, Hyatt Hotels, Senac e Tam/Latam Airlines, sendo, atualmente, responsável pelas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos, Quality Assurance, Segurança Alimentar, Treinamento e Relacionamento com o Cliente das marcas Outback e Abbraccio, no Brasil.