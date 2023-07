Unifev sedia Congresso Internacional de Educação

Cerca de 2 mil profissionais de Votuporanga e região participaram do encontro; evento foi realizado na Cidade Universitária.

A Unifev mais uma vez sediou o 8° Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista (Cienp), produzido pelo Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) Noroeste Paulista em parceria com a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA). O evento foi realizado na última quinta e sexta-feira (27 e 28), nas instalações da Cidade Universitária.

Na ocasião, estiveram presentes o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, o advogado Douglas José Gianoti; o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o pró-reitor acadêmico, Prof. Dr. Anderson Indalécio Bençal; a coordenadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais, Profa. Dra. Nínive Daniela Pignatari; o deputado estadual, Carlão Pignatari; o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; o secretário da educação de Votuporanga e coordenador executivo do ADE Noroeste, Marcelo Batista; bem como autoridades locais e regionais.

Na oportunidade, cerca de 2 mil educadores, entre professores, gestores, secretários e lideranças da área da educação, de 100 cidades brasileiras, puderam se atualizar sobre a educação inclusiva, por meio de palestras, oficinas, minicursos e bate-papos ao longo dos dois dias de programação.

O destaque do primeiro dia do evento foi a participação do palestrante, escritor e psicólogo clínico Rossandro Klinjey. Autor de vários livros, também é consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família, no programa Encontro, além de colunista da Rádios CBN. Além disso, Klinjey é um fenômeno nas redes sociais com vídeos que já alcançaram a marca de mais de cem milhões de visualizações.

Segundo o diretor-presidente da FEV, a parceria entre a Instituição, a ADE e a AMA reforçam a força da educação e o seu impacto na sociedade. “O tema deste ano foi muito pertinente à realidade ao qual estamos vivendo, não só na educação, mas em todas as áreas da sociedade, atualmente. Falar sobre inclusão, com profissionais da educação, em um centro universitário planejado para acolher com acessibilidade e humanismo é realmente motivador para todos. Estamos no caminho certo!”, concluiu.