Unifev repassa milhares de unidades de donativos à entidades arrecadados no Congresso de Negócios 2023

Santa Casa de Votuporanga recebeu 28,6 mil copos descartáveis e 700 litros de leite forem distribuídos entre algumas entidades assistenciais de Votuporanga.

Com o objetivo de seguir contribuindo com o importante papel prestado pelas entidades assistenciais à comunidade, a Unifev, por intermédio do Núcleo de Responsabilidade Social e dos cursos de Administração e Ciências Contábeis repassou na tarde da última quinta-feira (14.set) 28,6 mil copos descartáveis à Santa Casa de Votuporanga e cerca de 700 litros de leite que foram distribuídos entre sete entidades – Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, Associação Beneficente Fonte Viva, Casa da Criança, Lar Beneficente Celina, Lar Frei Arnaldo, Lar São Vicente de Paulo e Recanto Tia Marlene. A entrega dos itens foi realizada no Memorial Unifev, no Câmpus Centro da Instituição.