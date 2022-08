UNIFEV recepciona alunos da 11ª turma do curso de Medicina

Universitários foram recepcionados por docentes da graduação, no Campus Centro; curso completa 10 anos de fundação neste ano.

As aulas da 11ª turma do curso de Medicina da UNIFEV tiveram início nesta segunda-feira (1º.ago), no Campus Centro da Instituição. Na oportunidade, os universitários foram recepcionados pela coordenadora da graduação, Profa. Ma. Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi, e demais docentes.

A coordenadora ressaltou a alegria de receber os novos alunos no Centro Universitário de Votuporanga. “O curso de Medicina dará suporte necessário para uma formação de excelência. Além disso, a coordenação e os professores estão à disposição para solucionar todas as dúvidas que vocês tiverem ao longo dessa jornada. Estamos muito felizes por vocês terem escolhido a UNIFEV para estudar”.

A docente do curso de Medicina da UNIFEV Profa. Dra. Vera Fugita dos Santos parabenizou os ingressantes pela conquista das vagas ofertadas pela Instituição. “Tenho certeza que vocês se tornarão os melhores nesta linda profissão que escolheram. A partir de hoje vocês embarcam em uma missão de acolher e cuidar do próximo”, finalizou.

Há uma década formando profissionais médicos para todo o país, o curso do Centro Universitário de Votuporanga tem conquistado notoriedade com sua tradição e com os excelentes índices e resultados, como as recentes aprovações de egressos em residências médicas nos mais conceituados centros de saúde do Brasil. Em toda a sua história, são mais de 240 médicos formados atuando em todo o Brasil. Atualmente, o curso é reconhecido com nota 4 (índice de 1 a 5) pelo Ministério da Educação (MEC).

Volta às aulas

Os demais cursos de graduação também voltaram às atividades letivas nos dois campi da Instituição nesta segunda-feira (1º).

De acordo com o reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o recesso de um mês foi uma ótima oportunidade para os universitários descansarem e retornarem com força total neste segundo semestre.

“É uma imensa alegria recebê-los e poder fazer parte desta fase tão marcante na vida de cada um. A UNIFEV estará sempre pronta a contribuir com o que for necessário para a realização deste sonho, que é o diploma de Ensino Superior”, afirmou.