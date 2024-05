Unifev recebe estudantes do Ensino Médio do Colégio Liceu, de Rio Preto

Mais de 40 jovens tiveram a oportunidade de conhecer a comunidade acadêmica e a infraestrutura disponibilizada pela Instituição.

O tradicional Programa Conheça a Unifev, idealizado pelo setor Comercial, oferece aos jovens a oportunidade de conhecerem as dependências dos cursos de graduação. Nesta quarta-feira (22.mai), mais de 40 alunos do Ensino Médio do Colégio Liceu, de São José do Rio Preto, participaram de um tour pelo câmpus Centro.