UNIFEV realiza sua I Jornada On-line de Atualização em Nutrição

Gratuito, evento foi dedicado aos alunos da graduação; ao todo, programação contou com dois dias e três palestras com especialistas.

A UNIFEV, em parceria com a graduação em Nutrição, concluiu com sucesso sua I Jornada On-line de Atuação em Nutrição, via plataforma Teams. A data escolhida para início do evento acadêmico fez alusão ao Dia do Nutricionista, comemorado na última segunda-feira (dia 31 de agosto).

Na oportunidade, os alunos da graduação puderam contar com três palestras, durante dois dias de evento, dedicadas à sua área de atuação. Os assuntos abordados foram: Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC): propriedades, indicações e aplicabilidade em nutrição; Da amamentação à introdução alimentar; e FODMAPs em doenças intestinais.

Inaugurando o encontro virtual, a Profa. Dra. Milene Peron Rodrigues Losila, esclareceu sobre o assunto do momento: o poder nutricional das PANC, inclusive os cuidados necessários com essas hortaliças para o consumo humano. “Os estudos desses alimentos passaram por três etapas: a biologia, a nutrição até chegar à gastronomia. Ainda assim, o tema é recente e precisa de responsabilidade e pesquisa”, esclareceu.

Para a coordenadora do curso, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, a Jornada marcou uma data especial para os profissionais da área. “Nutricionista não é passar uma dieta, mas sim nutrir vidas com saúde e alegria, por isso fiquei feliz com a adesão e participação de todos. Aproveitem os conhecimentos adquiridos”, finalizou.