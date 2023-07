Unifev realiza recital em prol de entidades que atendem pessoas com transtorno do espectro autista

Idealizado pela docente, fisioterapeuta e musicista Kelly Cristina Colaço Dourado Gorayeb, evento será dia 19 de agosto, no Centro de Convenções.

A Unifev realizará o primeiro Recital de Piano: Memórias, idealizado pela docente da Instituição, fisioterapeuta e musicista Kelly Cristina Colaço Dourado Gorayeb. O evento, que acontece no dia 19 de agosto, a partir das 20h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, tem como objetivo arrecadar alimentos para entidades assistenciais dedicadas a pessoas com deficiências intelectuais e transtornos do espectro autista.