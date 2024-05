Unifev realiza evento de sucesso voltado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA)

NorTEA promove troca de conhecimentos entre mais de 800 profissionais da educação, da saúde e família atípicas.

A Unifev realizou, no último dia 24 de maio, o primeiro NorTEA – “Caminhos para a compreensão e desenvolvimento de indivíduos com Transtornos do Espectro Autista”, no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O evento, dedicado a profissionais da educação, da saúde e famílias atípicas, reuniu especialistas renomados e contou com a participação de mais de 800 inscritos.

Na oportunidade, estiveram presentes o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas José Gianoti; o diretor vice-presidente da FEV, Cláudio Luis Romeiro; o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o pró-reitor acadêmico, Prof. Dr. Anderson Bençal; a gerente acadêmica, Cidinha Aoki; o prefeito e a primeira-dama de Votuporanga, Jorge e Rose Seba; o vice-prefeito, Cabo Valter, representando o deputado estadual Carlão Pignatari; o presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel Davi; o secretário da Educação, Marcelo Batista; a coordenadora do Instituto Uniapae da Federação das Apaes do Estado de São Paulo (Feapaes/SP), Denise Gisele Silva Costa; e a presidente da Apae Votuporanga, Márcia Cardoso Luquetti Gianoti.

Durante o NorTEA, os participantes puderam assistir a palestras e participar de mesas de discussão com profissionais de destaque na área. A manhã começou com a palestra da presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo (Feapaes/SP), Dra. Cristiany de Castro que abordou os “Direitos das pessoas com TEA”. Em seguida, o Dr. Lucelmo Lacerda discutiu os “Comportamentos desafiadores na escola”.

No período da tarde, a Ma. Maria Elisa Fonseca apresentou as “Perspectivas para a intervenção em autismo: contexto, passado e evidências”. A Dra. Kelly Cristina Colaço Dourado Gorayeb, o Dr. Luiz Fernando Zuin e a Esp. Gisley Casali palestraram individualmente e depois discutiram sobre a “Neurodiversidade: reflexões e propostas metodológicas no contexto educacional” em uma roda de conversa.

O prefeito parabenizou a organização do evento. “O NorTEA possui uma grandeza que não tem a ver com seu tamanho, mas com a sua real importância. Esse assunto deve permanecer em nosso foco, sermos comprometidos com a inclusão”, pontuou.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o sucesso do NorTEA reflete o compromisso da Instituição em promover a qualificação e atualização de profissionais que atuam com o TEA. “Discutimos características, desafios, metodologias e as melhores práticas de atendimento, tanto na educação quanto na saúde, para nossos alunos que estão dentro do espectro e ocupam cada vez mais espaços na sociedade. A Unifev, como produtora de conhecimento, tem a missão de fomentar essa qualificação e criar ambientes de discussão que promovem a acessibilidade e a inclusão”, destacou.

Em sua palavra, o diretor-presidente da Fundação, que tem uma história atuando com responsabilidade social em Votuporanga, assumiu o compromisso público de a Instituição realizar com mais frequência eventos dessa natureza. “O NorTEA é um marco para nós, uma excelente oportunidade para fortalecer a rede de apoio e conhecimento entre os profissionais, contribuindo significativamente para o desenvolvimento e inclusão de indivíduos com TEA na sociedade. Eventos como esse devem ser mais presentes no ambiente da faculdade, desde a capacitação dos colaboradores até a produção acadêmica e científica”, concluiu Douglas.

O evento também incluiu recepção com café de boas-vindas e lanche da tarde, proporcionando um ambiente acolhedor e propício para a troca de experiências e conhecimentos.