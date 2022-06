UNIFEV realiza doação à Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga

Alimentos foram destinados para a celebração junina dos beneficiados pelo projeto Votuporanga em Ação, da Prefeitura.

A UNIFEV mais uma vez abriu as portas do seu Memorial, no Campus Centro da Instituição, para a realização de uma doação de alimentos à Secretaria dos Direitos Humanos, da Prefeitura de Votuporanga. Na manhã da última sexta-feira (24.jun), o projeto Votuporanga em Ação recebeu donativos para a sua celebração junina.