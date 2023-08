Unifev realiza doação à Associação Beneficente Irmã Elvira

Foram doados três conjuntos de carteiras que comporão o espaço que atende crianças da Educação Infantil.

A Unifev demonstrou seu compromisso com a responsabilidade social ao realizar uma doação à Associação Beneficente Irmã Elvira. Na tarde da última terça-feira (1º.ago), no Memorial localizado no câmpus Centro da Instituição, três conjuntos de carteiras novas, totalizando 18 mesas e 18 cadeiras, foram entregues à entidade.