Unifev promoverá capacitação em mídias sociais

Aberto à comunidade, o curso é focado no Instagram como uma plataforma de negócios; inscrições já estão abertas.

A Unifev, por meio da graduação em Publicidade e Propaganda, dará início a um curso de mídias digitais em abril. “Instagram: uma ferramenta de vendas” contará com quatro aulas realizadas nos sábados, dias 20 e 27 de abril e 04 e 11 de maio, das 08h30 às 10h30, no Câmpus Centro da Instituição.

Segundo a coordenadora da graduação, Prof. Me. Vanessa Zeitune, o projeto tem o objetivo de ajudar pequenos e médios empresários a obterem uma rede personalizada para suas empresas.

“Além de fornecer orientações sobre como iniciar e como a empresa deve se portar na plataforma, o projeto também oferecerá ideias de conteúdo, dicas para desenvolver a persona da marca e a estratégia para uma comunicação objetiva e eficaz. Será realmente um treinamento completo”, explicou.

Realizado em parceria com o Núcleo de Responsabilidade Social do Centro Universitário, a inscrição consistirá na doação de 10kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para a Santa Casa de Votuporanga. As vagas são limitadas.

A capacitação é aberta à comunidade, que pode se inscrever até 18 de abril pelo link unifev.edu.br/cursoinsta. Mais informações pelo WhatsApp (17) 3405-9990.