Unifev promove o IV Congresso Acadêmico do curso de Medicina

Organizado pelo Centro Acadêmico de Medicina de Votuporanga, o evento reuniu especialistas para palestras e debates sobre casos clínicos.

O IV Congresso Acadêmico do curso de Medicina da Unifev (Camu) aconteceu nos dias 8 e 13 de maio, reunindo estudantes e profissionais da área médica. O evento, organizado pelo Centro Acadêmico de Medicina de Votuporanga (Camev), teve como objetivo aprofundar os conhecimentos dos participantes em temas relevantes da profissão e promover a interação entre os universitários.

A abertura aconteceu quarta-feira (8.mai) no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” e teve início com a apresentação de banners de produções científicas dos estudantes de Medicina. Na programação do primeiro dia aconteceu a discussão de um caso clínico de Amiloidose Cardíaca, com a participação da médica cardiologista Dra. Giovanna lesse; do médico cardiologista Prof. Dr. Mauro Esteves Hernandes; do médico cardiologista Dr. Leandro Lemos; e da médica reumatologista Dra. Luciana Akita.

No segundo dia do Congresso, no auditório do Campus Centro, aconteceram as apresentações científicas na modalidade oral de trabalhos dos alunos, seguida de palestras com o coordenador do curso, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, que discorreu sobre Pneumologia, com oficina de imagens; e com a Prof. Dra. Elizabeth do Espírito Santo Cestário, que discorreu sobre Cardiologia, falando de Bradicardia e Marcapasso. Os trabalhos de ambos os dias foram avaliados por uma banca examinadora, que premiou os alunos vencedores.

O coordenador da Medicina enfatizou a relevância do Camu para o aprimoramento acadêmicos dos estudantes. Teline também parabenizou a presidente do Camev, a estudante Letícia da Silva Sicotti e toda a sua comissão pelo empenho e dedicação na organização do evento. “Incentivamos e orientamos os alunos a organizarem o seu congresso. É a oportunidade para que eles desenvolvam suas habilidades de liderança, convidem os palestrantes, reconheçam os talentos e especialidades de seus professores, e aprendam com os casos clínicos apresentados. O sucesso desta edição é fruto do trabalho e da competência de todos os envolvidos. O Camu é uma experiência enriquecedora que contribuiu para a formação profissional dos futuros médicos”, finalizou.