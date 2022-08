UNIFEV promove aula magna para seis graduações na Cidade Universitária

Evento reuniu mais de 350 alunos da Instituição na noite da última quinta-feira (4) e deu início a mais um semestre letivo.

A UNIFEV promoveu, na noite da última quinta-feira (4.ago), uma aula magna para as graduações de Agronomia, Arquitetura e Urbanismo e Engenharias Civil, de Computação, Elétrica e Mecânica. O evento foi realizado na quadra do Complexo Poliesportivo, na Cidade Universitária, e contou com a participação de mais de 350 alunos da Instituição.

O palestrante da noite foi o Prof. Éber Silva Junior, psicólogo e coach motivacional, que possui uma carreira sólida no mercado. O tema escolhido para falar com os estudantes foi: “Como conquistar sucesso na carreira profissional” e agradou o público presente. “É um prazer falar com universitários que estão em busca dos seus sonhos e motivá-los a seguirem o caminho do conhecimento. Eu sempre procuro fazer atividades nas palestras para promover uma maior interação entre os jovens, além de prender a atenção deles com dicas para dar o próximo passo na sua jornada”, disse ele.

Para o coordenador dos cursos de Engenharia de Computação e Elétrica, Prof. Me. Fernando Bermejo Menechelli, a aula magna, além de marcar o retorno às atividades acadêmicas, traz motivação para este semestre. “Agora é hora de motivar e instruir nossos alunos nas competências que eles precisam ter para serem ótimos profissionais e se destacarem no mercado de trabalho”, refletiu.

“Foi uma aula muito positiva e importante. Saio daqui melhor e mais preparado para encarar o que vier pela frente em busca dos meus sonhos”, afirmou Arthur Silva, aluno de Engenharia Mecânica da UNIFEV.

Para o reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, promover eventos como este é um diferencial da Instituição. “É sempre importante trazer olhares de profissionais que agreguem no conhecimento dos nossos alunos. É uma motivação a mais para este início do segundo semestre, além de ser um momento onde todos se reúnem e podem trocar experiências”, finalizou.