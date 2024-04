Unifev promove a Semana de Profissionais 2024: mergulhe no universo da Publicidade e Propaganda

Serão realizadas diversas palestras abertas à comunidade, entre os dias 22 e 24 de abril; inscrições podem ser feitas pelo site.

Prepare-se para uma exposição do mundo da Publicidade e Propaganda na “Semana de Profissionais 2024” da Unifev. De 22 a 24 de abril, o auditório do Câmpus Centro será palco de palestras, workshops e debates que conectarão estudantes do curso e profissionais egressos em uma experiência inspiradora.