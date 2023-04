Unifev oferece curso sobre direito eleitoral para toda comunidade

Inscrições vão até o dia 26 de abril e podem ser realizadas pelo site unifev.edu.br/direitoeleitoral ; o valor do investimento é de R$ 100

A Unifev está com inscrições abertas para o projeto de extensão Elegibilidade e Inelegibilidade, promovido pelo curso de Direito, que tem como principal objetivo debater sobre as questões do direito eleitoral. Alunos da graduação, profissionais da área e comunidade podem participar da atividade, que será realizada a partir do dia 29 de abril, sempre aos sábados, até o dia 20 de maio.

Nos encontros serão abordados temas sob a perspectiva dos cidadãos e sua participação por meio da candidatura a cargos eletivos e do exercício de seus direitos fundamentais. As aulas serão ministradas na Cidade Universitária, das 13h30 às 17h30, pelo Prof. Esp. Robson Oliveira, que é servidor público federal e pós-graduado em Direito Eleitoral.