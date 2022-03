UNIFEV oferece aulas de natação gratuitas para crianças

Inscrições para as atividades podem ser realizadas pelo link: www.unifev.edu.br/prounies, até o dia 14 de abril.

O curso de Educação Física da UNIFEV está oferecendo aulas de natação gratuitas para crianças de 5 a 12 anos. O Projeto Unifev de Iniciação Esportiva (Prounies) tem o objetivo de ampliar o acesso à prática esportiva regular para crianças da comunidade de Votuporanga.

Para participar, os interessados devem estar regularmente matriculados na rede pública de ensino. As inscrições podem ser feitas pelo link: www.unifev.edu.br/prounies, até o dia 14 de abril.

As aulas serão realizadas no Complexo Poliesportivo da UNIFEV, na Cidade Universitária. As atividades serão oferecidas nas modalidades de iniciação e aperfeiçoamento, três vezes por semana, com aulas de 45 minutos de duração.

Para o coordenador do curso de Educação Física, Prof. Me. Valter Brighetti, a atividade aproxima a população da Instituição. “Em mais uma oportunidade, a UNIFEV está de braços abertos para receber essas crianças, que ganharão mais qualidade de vida com o projeto. Como consequência, nossos alunos também saem beneficiados, porque, desde os primeiros anos, são inseridos em situações reais da profissão, o que promove um aprendizado ativo”, destacou.

O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, enalteceu a iniciativa e destacou que o projeto surgiu a partir de uma sugestão do Rotary Club 8 de Agosto. “A Instituição está aberta para os diversos setores da sociedade, atendendo as demandas que são solicitadas na medida do possível. O objetivo é levar o trabalho de nossos alunos e professores como benefício à comunidade”, disse.

Outras informações podem ser obtidas com a Central de Relacionamento da Instituição, pelo telefone/ WhatsApp (17) 3405-9990.