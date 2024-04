Unifev na luta contra a Dengue

Curso de Farmácia produziu repelente contra o mosquito da Dengue; a distribuição será feita nas bibliotecas dos Câmpus Centro e Cidade Universitária.

Consciente do seu papel social e comprometida com a saúde da comunidade acadêmica, a Unifev se uniu à luta contra a Dengue. Através da campanha “Dengue: a prevenção é o melhor remédio”, a Instituição, por intermédio do curso de Farmácia e da Biblioteca, distribuirá repelente gratuito para alunos, professores e funcionários que retirarem livros nas unidades dos Câmpus Centro e Cidade Universitária. A ação visa combater o mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas, como Dengue, Zika e Chikungunya.