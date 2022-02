UNIFEV investe R$ 7 milhões em miniusina solar para geração própria 

Projeto está em fase de licitação para contratação de empresa responsável pela construção do local; Instituição prevê economia de até 85% com energia elétrica.

A UNIFEV vai instalar uma miniusina de energia solar fotovoltaica com capacidade para gerar cerca de 195 mil quilowatts por mês na Cidade Universitária. Apostando em uma fonte limpa e inesgotável, a Instituição prevê uma economia de até 85% do que é gasto atualmente com energia elétrica.

O projeto, que está em fase de licitação para contratação da empresa responsável por executá-lo, terá um investimento de aproximadamente R$ 7 milhões.

“O Centro Universitário de Votuporanga sempre esteve engajado em causas ligadas à sustentabilidade e, pensando, principalmente, nessa problemática do alto consumo de energia e das recorrentes crises hídricas, que fazem com que seja baixa a capacidade de geração das usinas hidrelétricas nos últimos anos, tomamos a decisão de investir nesse projeto”, afirmou o Prof. Me. Raynner Toschi, Gestor Administrativo da Instituição.

Ao todo, a estação ocupará mais de 6 mil m², com a instalação de aproximadamente 3.500 placas solares, se tornando um dos maiores parques de energia solar da região. “É importante ressaltar que, mesmo sendo um alto investimento, a Instituição prevê que o valor investido deverá retornar em até 5 anos. Um outro fator a ser levado em consideração é que o tempo de vida útil desse sistema pode chegar a até 20 anos”, disse o Gestor Administrativo.

Outra grande vantagem da implantação do sistema será a possibilidade de diversos estudos relacionados à qualidade de energia, efeitos estruturais dos módulos, técnicas de implantação das estruturas e automação do acesso aos dados da geração, entre outros. “Cada uma dessas particularidades poderá ser estudada e desenvolvida pelos cursos das engenharias, abrindo um leque de possibilidades para estudos, tanto na graduação quanto na pós”, ressaltou o Prof. Me. Nelson Bueno Assumpção, docente da UNIFEV.

“Todos os resultados dessas pesquisas serão revertidos para os cursos das engenharias, que ganharão em conteúdo para que possamos dar aos nossos alunos uma formação pautada em excelência. Além disso, a comunidade, de um modo geral, será também beneficiada, pois muitos dos trabalhos serão concluídos a partir da implantação do sistema, culminando em novas tecnologias e barateamento dos equipamentos”, concluiu Assumpção.

O processo de licitação segue em andamento até o dia 11 de março, prazo final para que as empresas demonstrem interesse e entreguem toda a documentação solicitada no edital (confira aqui). A abertura dos envelopes acontecerá no mesmo dia.

O prazo máximo para execução do projeto será de até 90 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço emitido pelo setor de Obras e Engenharia da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) e da aprovação do projeto pela Concessionária de Energia ELEKTRO, respeitando todos os prazos legais da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).