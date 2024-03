Unifev inaugura uma das maiores usinas fotovoltaicas em coberturas da região de Rio Preto

Sistema ocupa uma área de 6.402 metros quadrados na Cidade Universitária, com cerca de 2,5 mil placas instaladas e com potência total de 1.379,18kWp.

A implementação de medidas sustentáveis é uma das prioridades da Unifev, que inaugura, nesta quarta-feira (6.mar), a usina de energia fotovoltaica, na Cidade Universitária. Considerado um dos maiores sistemas já instalados em coberturas na região de Rio Preto, o sistema passa a produzir, de forma independente, em média, 157.000 kWh de energia, que deverão suprir a necessidade de consumo mensal do Câmpus Centro e da Cidade Universitária.

Foram instalados cerca de 2.500 módulos solares, com potência total de 1.379,18kWp (quilowatt-pico). Eles estão dispostos sobre as coberturas das edificações da Cidade Universitária, ocupando uma área de 6.402,35 metros quadrados. Para a obra, foram investidos R$ 6,2 milhões.

O novo sistema foi conectado à rede da concessionária de distribuição de energia elétrica, a Elektro, gerando energia limpa, sustentável e renovável.

O controller da Instituição, Paulo Gil Guimarães, destaca a rápida recuperação do investimento, prevista para menos de seis anos. “A obra aprimora a infraestrutura da Unifev, criando um ambiente propício para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, além de fortalecer a posição da Instituição em busca de novos investimentos em projetos que reafirmam o seu compromisso com a sustentabilidade”.

Para a engenheira civil da Unifev, Denise Amaral, a energia fotovoltaica agrega valor à Instituição a partir do momento em que gera energia sustentável. “A produção de energia da usina terá como reflexo os créditos de carbono que em valores aproximados serão de 96 toneladas de CO2 ao ano”.

O crédito de carbono é um mecanismo monetário que representa a redução de uma tonelada métrica de dióxido de carbono (CO2) equivalente ou sua remoção da atmosfera. Os créditos e compensações de carbono são obtidos por meio de diversas iniciativas e projetos que tentam reduzir as emissões.

“Embora a energia solar seja uma fonte renovável promissora, os projetos fotovoltaicos podem apresentar diversos desafios em diferentes fases, do planejamento à instalação final. Foi preciso traçar novas rotas, mas com o comprometimento e a eficiência das equipes envolvidas, o projeto foi concluído com sucesso. Agradeço aos colaboradores da minha equipe e também ao Prof. Esp. Nelson Bueno Assumpção pelo acompanhamento deste empreendimento”, ressalta Denise.

De acordo com o diretor-presidente da Instituição, Douglas José Gianotti, o benefício vai além da redução nas despesas de energia. “Essa tecnologia é reconhecida como uma fonte de energia limpa e renovável, com impacto ambiental zero. É necessário que os projetos e objetivos da Instituição estejam alinhados não somente com as demandas educacionais e sociais, mas em consonância com o desenvolvimento sustentável, integrado de maneira sinérgica com as preocupações ambientais. Por esse motivo, essa inauguração é tão significativa para a Unifev”.

O Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, reitor da Unifev, ressalta a relevância de práticas sustentáveis na Instituição. “Estamos avançando rumo à autossuficiência. É necessário que essas diretrizes sejam implementadas para nortear ações futuras e de longo prazo pela Unifev. Mantemos nosso compromisso com investimentos em educação, ciência e tecnologia”.