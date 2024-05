Unifev inaugura nova Quadra Poliesportiva com investimento superior a R$ 1,3 milhões

Obra ocupa área total de 1.577,5 m de construção; projeto contemplou ainda espaços de convivências com bancos e jardins.

Com a finalidade de proporcionar mais conforto e praticidade às comunidades escolar e acadêmica, a Unifev inaugurou, na manhã deste sábado (18.mai), a Quadra Poliesportiva “Prof. Me. Paulo Eduardo de Mattos Stipp”, na Cidade Universitária.

A gestora da obra, engenheira Denise Amaral, detalhou que a instalação, anexa ao Bloco 8, possui 753,6 m2 de área construída, estruturas metálicas aparentes, piso com pintura em poliuretano de alta resistência, iluminação em LED e acessórios como traves de futsal, redes de vôlei, cestas de basquete, e muito mais.

No entorno, foram construídos espaços de convivência, como pequenas praças com bancos e jardins, além de dois banheiros, um feminino e um masculino, e uma sala para armazenar materiais esportivos. A área total de construção (quadra e espaços de convivência) é de 1.577,5 m², e para isso foram investidos R$ 1.303.329,39.

“A execução da obra foi um grande desafio devido à alta complexidade dos elementos construtivos. Diversas decisões precisaram ser tomadas para chegar ao resultado final. Cada esforço valeu a pena. Agradeço a todos os envolvidos pela excelência na concretização desse projeto que beneficiará a Instituição e parabenizo a diretoria pela iniciativa. Com o comprometimento de todos, a obra foi concluída com maestria”, destacou Denise.

A arquiteta e paisagista responsável, Andréa Penha Gregório Vasconcelos ressaltou que o projeto possui uma arquitetura moderna e funcional. “Pensamos em um projeto em que a quadra fosse 100% coberta e oferecesse um amplo espaço para a prática de diversas modalidades esportivas, como futsal, voleibol, handebol e basquete. Além das atividades esportivas, o espaço foi pensado para colaborar com as práticas pedagógicas que envolvem o bem-estar, socialização e o fortalecimento de vínculos”, explicou.

A cerimônia de inauguração reuniu autoridades locais, lideranças políticas de Votuporanga, representantes da imprensa, além de integrantes da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Curadores e Fiscal da Fundação Educacional de Educacional (FEV), reitoria, gerentes, supervisores e colaboradores da Instituição.

Para o diretor-presidente da FEV, Douglas José Gianoti, o novo espaço garantirá o desenvolvimento das práticas esportivas e também permitirá a implantação de projetos educacionais, sociais e culturais promovidos pela Instituição. “Mais um importante equipamento entregue pela Fundação para o benefício das comunidades escolar e acadêmica. Nosso projeto foi muito bem direcionado e hoje foi dia de cumprir esta etapa. Seguiremos constantemente em busca da excelência pela qualidade da estrutura e do ensino”.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, enfatizou o histórico de participação ativa dos estudantes do Colégio Unifev e dos universitários em eventos que envolvem os interesses voltados às práticas esportivas e de lazer, tão necessárias para a saúde e qualidade de vida. “Este é um momento de alegria. A Unifev tem como principal característica o sentimento de pertencimento. Portanto, naturalmente, cuidaremos e utilizaremos muito bem desse espaço, pois sabemos da importância da prática esportiva e das atividades sociais e culturais”.

Homenagem

O espaço ganhou o nome de Prof. Me. Paulo Eduardo Mattos Stipp, professor de História que teve um importante papel na Instituição, onde exerceu, por 25 anos, o magistério com singularidade e paixão pelo propósito de educar. “Educadores como o professor Paulo são faróis em nossas vidas. Eles acendem a luz da inspiração, abrem nossos olhos para um mundo novo e transformam para sempre nossa visão da realidade. Sua missão não se resumia à educação, ele era um verdadeiro mestre. Esta homenagem é um tributo justo ao professor Paulo, que, com sua maestria, se tornou fonte de inspiração para todos nós, colegas, alunos e admiradores”, enfatizou a diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes.