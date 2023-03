Unifev faz nova doação para Santa Casa

Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda realizaram aula magna, com arrecadação para entidades.

Mais do que ensinar conteúdo, valores. Propagar boas ações, transformando a comunidade. A Unifev, mais uma vez, dá exemplo de responsabilidade social e de parceria com a Santa Casa de Votuporanga, única que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda destinaram 100 litros de leite para o Hospital. O alimento foi arrecadado durante a aula magna, promovida pelas graduações nos dias 14 e 20.

Na oportunidade, profissionais das áreas da comunicação, economia, contabilidade e administração abordaram as suas experiências no mercado de trabalho. Cada aluno doou três litros de leite, totalizando 1.108 litros de leite entregues para 10 entidades assistenciais de Votuporanga, incluindo a Santa Casa.

“Estamos sempre em busca de enxergar as necessidades das entidades locais. Levar aos nossos alunos essa realidade é fundamental para que possam participar de ações que beneficiem o próximo”, enfatizou a coordenadora de Publicidade e Propaganda e responsável pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, Vanessa Zeitune.

A doação foi entregue para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Servimos café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia ininterruptamente e o leite é um item de grande consumo. Agradecemos essa colaboração da Unifev, por nos ajudar a suprir a demanda”, disse a nutricionista Louise França.

Rosemir Lopes, responsável pela Captação de Recursos, falou da parceria com a instituição de ensino. “Sem dúvidas, tem levantado a bandeira da solidariedade entre os alunos. Além da própria Unifev promover iniciativas, os alunos também estão se organizando com as Atléticas, contribuindo com nossos pacientes. Nosso muito obrigado”, finalizou.