Unifev está com inscrições abertas para programa de extensão voltado a pessoas a partir dos 60 anos

Programa Uniati é gratuito e oferece aulas semanais no Câmpus Centro da Instituição.

A Unifev abriu inscrições para as pessoas com 60 anos ou mais que queiram fazer parte da Universidade Aberta à Terceira Idade (Uniati), programa de extensão que promove a qualidade de vida de idosos. O curso é gratuito, com encontros semanais às quintas-feiras, das 14h às 17h, no Câmpus Centro da Unifev. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de abril pelo site unifev.edu.br/uniati23. As vagas são limitadas.